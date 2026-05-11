MUP se oglasio
Tokom prethodne nedelje u Srbiji se dogodilo 665 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 9, a povređeno 310 lica.
Iz MUP-a napominju da su vozači dvotočkaša najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. To potvrđuje činjenica da je od početka aprila na našim putevima staradalo 10 vozača motocikala i 2 vozača bicikala.
„Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da posebnu pažnju obrate na ove kategorije vozača, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Skrećemo pažnju i samim vozačima dvotočkaša da bezbednost uvek stave na prvo mesto: poštujte saobraćajne propise, prilagodite brzinu uslovima na putu i vodite računa o drugim učesnicima u saobraćaju“, navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:
„Posebno naglašavamo značaj nošenja zaštitne kacige, koja spasava živote i značajno smanjujetežinu posledica saobraćajnih nezgoda“.
Zajecaronline/J.V.
