MUP se oglasio

Tokom prethodne nedelje u Srbiji se dogodilo 665 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 9, a povređeno 310 lica.

Iz MUP-a napominju da su vozači dvotočkaša najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. To potvrđuje činjenica da je od početka aprila na našim putevima staradalo 10 vozača motocikala i 2 vozača bicikala.

„Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da posebnu pažnju obrate na ove kategorije vozača, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Skrećemo pažnju i samim vozačima dvotočkaša da bezbednost uvek stave na prvo mesto: poštujte saobraćajne propise, prilagodite brzinu uslovima na putu i vodite računa o drugim učesnicima u saobraćaju“, navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:

„Posebno naglašavamo značaj nošenja zaštitne kacige, koja spasava živote i značajno smanjujetežinu posledica saobraćajnih nezgoda“.

Zajecaronline/J.V.

