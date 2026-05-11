„Zavrni rukave“: Sa Kraljevice uklonjeno više od deset džakova smeća

Ekološka akcija “Zavrni rukave” koja je danas organizovana u više gradova širom Srbije, realizovana je i u Zaječaru. Učesnici akcije okupili su se u Park šumi “Kraljevica”, gde je prikupljeno preko deset džakova smeća, guma, plastike.

Tom prilikom, učesenici akcije, prikupili su smeće na prostoru od znaka “Dobro došli” do Spomenika “Vešala” i u okolnim delovima. Za samo nekoliko sati prikupljeno je preko deset džakova otpada, a priroda je ponovo dobila sjaj kakav i zaslužuje.

„Zavrni rukave“ je nacionalna kampanja čišćenja Srbije koja se održava nekoliko puta godišnje. Cilj je da se što više organizacija, grupa građana i individualaca okupi i za jedan dan, na više mesta po celoj Srbiji, očiste izabrana mesta u prirodi, od smeća, kako bi se povećala svest o značaju životne sredine i doprinosu pojedinaca u njenoj zaštiti.

Zajecaronline/J.V.

