Barbarez objavio spisak fudbalera BiH za Svetsko prvenstvo

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je danas spisak igrača na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Na Barbarezovom spisku nalaze se golmani – Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić; odbrana – Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Dennis Hadžikadunić; vezni red – Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Ivan Bašić, Amar Memić, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Armin Gigović, Ermin Mahmić; napad – Ermedin Demirović, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković, Jovo Lukić.

U široj konkurenciji se nalaze: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

BiH će na SP igrati u grupi B protiv Švajcarske, Kanade i Katara.

SP će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

