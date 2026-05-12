Počelo prvo polufinale “Evrovizije”, Srbija nastupa 15. po redu

Prvo polufinale “Pesme Evrovizije” počelo je večeras u bečkoj dvorani Viner Štathale, gde će predstavnici Srbije grupa Lavina sa pesmom “Kraj mene” nastupiti poslednji, 15. po redu.

Osim srpske Lavine, od predstavnika zemalja iz regiona u prvom polufinalu 70. “Eurosonga” su ženska etno-pop grupa Lelek sa pesmom “Andromeda”, koja je treća po redu, dok osma nastupa pevačica iz Crne Gore Tamara Živković sa “Novom zorom”.

Iz prvog polufinala, kog prenosi Radio-televizija Srbije, od 15 učesnika u završnicu “Pesme Evrovizije” plasiraće se deset takmičara, zahvaljujući odluci stručnog žirija i glasova publike, po načelu 50:50.

Pored zemalja takmičara, u prvom polufinalu će se predstaviti i predstavnici Nemačke i italije, koje kao članovi “Velike petorke” direktno idu u finale televizijskog takmičenja.

Drugo polufinale je na programu 14. maja, a finale 20. maja, a voditelji sve tri večeri su Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski.

Zajecaronline/J.V.

