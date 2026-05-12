De la Fuente: Jamal, Niko Vilijams i Merino spremni za početak Svetskog prvenstva

Selektor Španije Luis de la Fuente rekao je danas da će trenutno povređeni reprezentativci Lamin Jamal, Niko Vilijams i Mikel Merino biti spremni za početak Svetskog prvenstva.

“Mislim da ćemo imati Lamina, Nika Vilijamsa i Mikela Merina za prvu utakmicu Svetskog prvenstva”, rekao je danas De la Fuente na konferenciji za medije.

Španija prvi meč na Mondijalu u Grupi H igra 15. juna protiv Zelenortskih Ostrva. U grupi su još i Urugvaj i Saudijska Arabija.

Zajecaronline/J.V.

