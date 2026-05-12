Hiljade vernika u molitvenom sabranju pod Ostrogom

Hiljade vernika iz Crne Gore i zemalja regiona okupilo se danas pod Ostrogom, gde u molitvenom sabranju proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca

Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac je jedan od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja.

Jutro je počelo Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, uz sasluženje arhiepiskopa Jašija i mitropolita moldavskog i bukovinskog Teofana.

Zbog veoma velikog broja vernika, autobusa i automobila iz Odeljenja bezbednosti Danilovgrad apeluju na poštovanej saobraćajne signalizacije i instrukcije policijskih službenika, kao i da putovanje planiraju u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, prenosi portal podgoričkog Dana.

Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!