U akciji pojačane kontrole saobraćaja otkriveno: 11 autobusa i 210 teretnih vozila bilo TEHNIČKI NEISPRAVNO

Tokom prethodnog dana u Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno je 35 lica.

Završena je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači autobusa i teretnih vozila, u okviru koje je kontrolisano preko 9.200 vozila i vozača.

11 autobusa i 210 teretnih vozila je bilo tehnički neispravno, dok je kod više od 1300 vozača utvrđeno da su prekoračili dozvoljeno vreme upravljanja vozilom. Takođe, 33 vozača teretnog vozila je bilo pod dejstvom alkohola, dok je kod 4 utvrđeno da su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

„Apelujemo na sve vozače da ne upravljaju vozilom ukoliko su prethodno konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje, povećaju oprez i pokažu dodatnu pažnju i obzir ukoliko se u vozilu prevozi dete. Svim učesnicima želimo bezbedno učešće u saobraćaju“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Zajecaronline/J.V.

