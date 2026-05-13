SAD POTVRDIO UČEŠĆE NA EKSPO 2027!

Svečanim potpisivanjem ugovora o učešću Sjedinjene Američke Države (SAD) su i formalno potvrdile svoje učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu što je označeno kao jedan od ključnih koraka u pripremama za ovaj događaj.

Ugovor su u ime Srbije potpisali Jagoda Lazarević, ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesar za Ekspo 2027, Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 Beograd i Sara Rodžers podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD i komesar sekcije SAD za Ekspo 2027 Beograd.

Potpisivanje je održano na prostoru EXPO Plejgraunda na Beogradskom sajmu.

Potpisivanjem ovog ugovora i zvanično se potvrđuje dolazak jedne od najznačajnijih svetskih ekonomija na Ekspo.

Učešće Amerike se ocenjuje kao značajno za međunarodni ugled izložbe. A dolazak SAD-a je rezultat intenzivnih diplomatskih aktivnosti Srbije. Uključujući i nedavne razgovore ministra finansija Siniše Malog u Vašingtonu.

– SAD imati veliki paviljon na odličnom mestu i daće veliki doprinos. Ne samo izložbi već i odnosima između Srbije i SAD-a. Imamo veliki potencijal izvoza, američke kompanije su uključene u kapitalne investicije (saobraćaj i energetika) što je za nas izuzetno važno – poručila je Lazarević tokom ceremonije.

Sara Rodžers izjavila je da je srećna što je na trenutnoj funkciji i što ima ima privilegiju da bude američki izaslanik u svetu.

– Jer ovo je izuzetan trenutak u odnosima Amerike sa svetom. Ne samo da imamo priliku da se pripremamo za Expo 2027. Već se pripremamo i za 250. godišnjicu našeg osnivanja – poručila je Rodžers na konferenciji.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

