Pčelarstvo porodice Ceković iz Lenovca kod Zaječara

Mirijana i Miroljub Ceković vode pčelarsko gazdinstvo u Lenovcu, u okolini Zaječara. Oni svoju proizvodnju baziraju na med i proizvode od meda.
Kako kaže Mirijana, posao sa pčelama je Miroljub nasledio od svog oca, i to im je bio dodatni prihod. U trenutku kada su oboje ostali bez posla, usredsredili su se na pčelarstvo, registrovali su poljoprivredno gazdinstvo i krenuli ozbiljno da se bave ovom delatnošću. Oni imaju veliku pomoć od sina, ćerke i zeta, koji im svakodnevno pomažu u obavezama oko pčela.
Za kilogram meda treba izdvojiti 1400 dinara, bilo da je livadski ili bagremov, a kapi propolisa naplaćuju 200 din. Mirjana je dodala da ukoliko neko uzme veću količinu meda, cena je niža. Cekovići nisu promenili cenu za svoje proizvode poslednjih pet godina, što je svakako za pohvalu.
Sajmove i manifestacije u Zaječaru posećuju uvek kako bi prezentovali svoje proizvode, ali na udaljenije lokacije ne idu više, jer kako kaže Mirjana, velika je obaveza oko prevoza i organizacija a godine čine svoje.
Mirijana i Miroljub Ceković se nadaju da će ovaj posao koji se decenijama radi u njihovoj porodici, nastaviti mladi, navode da ne bi voleli da se tradicija izgubi, a svakako ima i dobiti .
Zajecaronline/B.S/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Dodaj komentar