Pčelarstvo porodice Ceković iz Lenovca kod Zaječara

Mirijana i Miroljub Ceković vode pčelarsko gazdinstvo u Lenovcu, u okolini Zaječara. Oni svoju proizvodnju baziraju na med i proizvode od meda.

Kako kaže Mirijana, posao sa pčelama je Miroljub nasledio od svog oca, i to im je bio dodatni prihod. U trenutku kada su oboje ostali bez posla, usredsredili su se na pčelarstvo, registrovali su poljoprivredno gazdinstvo i krenuli ozbiljno da se bave ovom delatnošću. Oni imaju veliku pomoć od sina, ćerke i zeta, koji im svakodnevno pomažu u obavezama oko pčela.

Za kilogram meda treba izdvojiti 1400 dinara, bilo da je livadski ili bagremov, a kapi propolisa naplaćuju 200 din. Mirjana je dodala da ukoliko neko uzme veću količinu meda, cena je niža. Cekovići nisu promenili cenu za svoje proizvode poslednjih pet godina, što je svakako za pohvalu.

Sajmove i manifestacije u Zaječaru posećuju uvek kako bi prezentovali svoje proizvode, ali na udaljenije lokacije ne idu više, jer kako kaže Mirjana, velika je obaveza oko prevoza i organizacija a godine čine svoje.

Mirijana i Miroljub Ceković se nadaju da će ovaj posao koji se decenijama radi u njihovoj porodici, nastaviti mladi, navode da ne bi voleli da se tradicija izgubi, a svakako ima i dobiti .

Zajecaronline/B.S/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!