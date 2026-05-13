U prethodnom danu dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda -MUP: Usporite kad je kolovoz mokar i klizav
Tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima nije bilo poginulih, ali su povređena 53 lica.
Iz MUP-a podsećaju da je prilagođena brzina jedan od najvažnijih uslova bezbedne vožnje i da uvek mora biti usklađena sa stanjem kolovoza, vremenskim prilikama i vidljivošću na putu.
„Usporite kada je kolovoz mokar ili klizav. U takvim uslovima vozači teže reaguju, a zaustavni put vozila, može biti i nekoliko puta duži nego na suvom putu. Posebno obratite pažnju prilikom vožnje noću ili pri jakim padavinama, kada je vidljivost značajno smanjena. Pravilno procenite rastojanje, izbegavajte nagla kočenja i ubrzanja. Time štitite i sebe i druge učesnike u saobraćaju, posebno pešake i bicikliste koji su najugroženiji“, navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:
„Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima puta i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi“.
Zajecaronline/J.V.
