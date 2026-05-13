Demi Mur iz Kana uputila dramatično upozorenje: Borba protiv veštačke inteligencije je unapred izgubljena

Američka glumica Demi Mur pozvala je, uoči ceremonije otvaranja Filmskog festivala u Kanu, filmsku industriju da pronađe načine da sarađuje sa veštačkom inteligencijom i da se zaštiti od nje, umesto da vodi “izgubljenu bitku”.

– Veštačka inteligencija je tu. Borba protiv nje znači boriti se protiv nečega što je unapred izgubljena bitka, pa je zato važnije pronaći načine da sarađujemo s njom – rekla je Mur, prenosi Rojters.

Dodala je da filmska industrija, prema njenoj proceni, “ne radi dovoljno da se zaštitimo” od veštačke inteligencije.

Glumica, je za film ”Supstanca” dobila svoju prvu nominaciju za Oskara, nakon premijere u Kanu 2024.

Ove godine se vratila na festival kao član žirija koji će 23. maja dodeliti nagradu Zlatna palma.

