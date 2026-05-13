Zbog radova na delu autoputa Vrnjačka Banja – Vrba zatvorene vozna i zaustavna traka!

Na deonici autoputa Vrnjačka Banja – Vrba danas će u oba smera za saobraćaj biti zatvorene vozna i zaustavna traka, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Kako je navedeno, zbog radova danas je i na deonici autoputa Ćićevac – Koševi u smeru ka Pojatama za saobraćaj zatvorena zaustavna saobraćajna traka.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Putevi Srbije navode da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Srbije.

Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zajecaronline/J.V.

