Visoka moda: Poznata manekenka i influenserka nosila haljinu srpske dizajnerke u Kanu

Visoka moda!

Influenserka i model Karolin Daur priredila je pravi vizuelni spektakl u kreaciji koja spaja umetnost, skulpturu i visoku modu.

Ona je na otvaranju 79. Kanskog festivala zablistala u haljini srpske dizajnerke Roksandre Ilinčić.

Roksanrda Ilinčić, koja već decenijama suvereno vlada londonskom i svetskom modnom scenom, ove godine proslavlja 20 godina svog brenda.

Visoka moda!

Upravo je taj jubilej poslužio kao podloga za kolekciju inspirisanu radom britanske vajarke Barbare Hepvort, a haljina koju je ponela Karolina Daur.

Fokus je bio na kontrastu između stroge forme i fluidnosti. Gornji deo, crni strukturirani korset naglašava arhitektonsku preciznost po kojoj je Roksanda poznata. A donji deo je kao umetničko delo, koji unosi pravu dramu bogatom teksturom.

Slojevi perja i resa u dramatičnim tonovima vatrene crvene, crne i nežno bele stvorili su color-block efekat koji je pri svakom koraku oživljavao na kanskom crvenom tepihu.