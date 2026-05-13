Visoka moda: Poznata manekenka i influenserka nosila haljinu srpske dizajnerke u Kanu
13.05.2026.
Influenserka i model Karolin Daur priredila je pravi vizuelni spektakl u kreaciji koja spaja umetnost, skulpturu i visoku modu.
Ona je na otvaranju 79. Kanskog festivala zablistala u haljini srpske dizajnerke Roksandre Ilinčić.
Roksanrda Ilinčić, koja već decenijama suvereno vlada londonskom i svetskom modnom scenom, ove godine proslavlja 20 godina svog brenda.
Upravo je taj jubilej poslužio kao podloga za kolekciju inspirisanu radom britanske vajarke Barbare Hepvort, a haljina koju je ponela Karolina Daur.
Fokus je bio na kontrastu između stroge forme i fluidnosti. Gornji deo, crni strukturirani korset naglašava arhitektonsku preciznost po kojoj je Roksanda poznata. A donji deo je kao umetničko delo, koji unosi pravu dramu bogatom teksturom.
Slojevi perja i resa u dramatičnim tonovima vatrene crvene, crne i nežno bele stvorili su color-block efekat koji je pri svakom koraku oživljavao na kanskom crvenom tepihu.
Kritičari prestižnih magazina ističu da je ova haljina prava modna senzacija.
