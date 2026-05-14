Vučić obilazi radove na gradilištu Ekspo 2027 u Surčinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta u Surčinu gde će sledeće godine biti održana Međunarodna specijalizovana izložba “Ekspo 2027”.

Vučić gradilište obilazi zajedno sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim, ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine i komesarkom za Ekspo 2027 Jagodom Lazarević, gradskim menadžerom Grada Beograda Miroslavom Čučkovićem i generalnim direktorom kompanije “Ekspo 2027” Danilom Jerinićem.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema “Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve”, biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.

Generalni direktor preduzeća “Ekspo 2027 Beograd” Danilo Jerinić izjavio je ranije da je učešće na manifestaciji potvrdilo 138 zemalja.

Radovi na kompleksu Ekspo 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje na jesen 2026. godine.

Na gradilištu je svakog dana angažovano oko 4.000 radnika, koji rade na sajamskim halama, izgradnji stanova i kompletnoj infrastrukturi za jedan od najvećih događaja koji će biti organizovan u svetu 2027. godine.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

