Srpski pasoši menjaju boju – ovako će odsad izgledati
Pasoši u Srbiji menjaće boju – umesto dosadašnje bordo nijanse, najavljeno je da će ubuduće biti „burgundi crveni”.
U najnovijem Službenom glasniku objavljene su izmene koje će biti primenjivane na buduće pasoše.
U Pravilniku o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša: „bordo bojeˮ, zamenjuju se rečima: „burgundi crvene bojeˮ i reči: „crveni, žuti i plavi tonoviˮ zamenjuju se rečima: „smeđecrveni, plavosivi, oker i sivomaslinasti tonoviˮ, prenose mediji.
Član 3. stav 1. reči: „scivertex-secura materijalaˮ zamenjuju se rečima: „skiverteks sigurnosnog materijala sa UV zaštitomˮ.
U članu 4. reči: “i stranama knjižnog bloka ispisani plavom bojom”, zamenjuju se rečima: „ispisani smeđom, a na stranama knjižnog bloka oker i plavosivom bojomˮ.
Svaka strana pasoša sadrži poseban motiv obrađen specijalnim sigurnosnim softverima.
Zaštitni elementi, izrađeni ofset štampom, linijskom dubokom štampom ili visokom štampom, su: iris štampa, gijoš elementi, modulacija debljina linija, nevidljivi detalji koji fluoresciraju pod UV svetlom, latentne slike vidljive pod različitim uglom, minitekst, mikrotekst, IC elementi, prozirni registar, laserabilni sloj za upis podataka, digitalnog potpisa i za mašinski čitljive podatke, sigurnosna multikolor folija sa raznovrsnim optičkim elementima i prikazom srpske trobojke, Malog grba Republike Srbije, suvog žiga preko fotografije, kao i tekst REPUBLIKA SRBIJA u iridescentnom prikazu, kinegram, nanotekst, reljefni elementi, sigurnosni element u laserskoj perforaciji.ˮ.
Pasoši, diplomatski pasoši i službeni pasoši izdati na obrascima u skladu sa Pravilnikom o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša („Službeni glasnik RS”, br. 7/08, 37/08 i 9/16) važe do isteka u njima navedenog roka.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, navodi se u Službenom glasniku.
Zajecaronline/danas/J.V.
