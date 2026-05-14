Srpski pasoši menjaju boju – ovako će odsad izgledati!

Zaštitni elementi, izrađeni ofset štampom, linijskom dubokom štampom ili visokom štampom, su: iris štampa, gijoš elementi, modulacija debljina linija, nevidljivi detalji koji fluoresciraju pod UV svetlom, latentne slike vidljive pod različitim uglom, minitekst, mikrotekst, IC elementi, prozirni registar, laserabilni sloj za upis podataka, digitalnog potpisa i za mašinski čitljive podatke, sigurnosna multikolor folija sa raznovrsnim optičkim elementima i prikazom srpske trobojke, Malog grba Republike Srbije, suvog žiga preko fotografije, kao i tekst REPUBLIKA SRBIJA u iridescentnom prikazu, kinegram, nanotekst, reljefni elementi, sigurnosni element u laserskoj perforaciji.ˮ.

Pasoši, diplomatski pasoši i službeni pasoši izdati na obrascima u skladu sa Pravilnikom o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša („Službeni glasnik RS”, br. 7/08, 37/08 i 9/16) važe do isteka u njima navedenog roka.