Fudbaleri Crvene zvezde posle penala pobedili Vojvodinu za 30. trofej u Kupu Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 30. trofej u Kupu Srbije. Pošto su u finalu u Loznici posle penala pobedili Vojvodinu rezultatom 5:4, a tokom 120 minuta bilo je 2:2.

Zvezda je sinoćnim trijumfom došla do šeste uzastopne “duple krune”, a ukupno 16. Strelci za Zvezdu u penal seriji bili su Bruno Duarte, Tomas Handel, Rade Krunić, Džej Enem i Rodrigo, a Vladimir Lučić nije pogodio.

Za Vojvodinu su u penal seriji pogađali Slobodan Medojević, Kornel Suč, Lazar Ranđelović i Dragan Kokanović, dok su Marko Mladenović i Džon Meri bili neprecizni.

Ekipa iz Novog Sada je povela u drugom minutu, kada je Kornel Suč glavom pogodio posle kornera koji je izveo Njegoš Petrović.

Aleksandar Katai je u sedmom minutu šutirao sa oko 18 metara, ali je golman Vojvodine Dragan Rosić dobro intervenisao.

Zvezda je u 18. minutu imala priliku da izjednači, kada je Marko Arnautović sa par metara uklizao i promašio ceo gol.

Rosić je u 28. minutu nespretno reagovao ispred svog gola, lopta se odbila u stativu, da bi na kraju ipak završila kod njega.

Milutin Vidosavljević je pogotkom u 35. minutu duplirao prednost Vojvodine.

Katai je sedam minuta kasnije imao priliku da smanji rezultat, ali je šutirao pored gola.

Ekipa iz Beograda je u 45+5. minutu imala šanse preko Jung Vu Seola i Arnautovića, ali je Rosić zaustavio oba pokušaja.

Arnatović je u 54. minutu iskoristio centaršut Naira Tiknizjana i smanjio na 2:1.

Fudbaler Crvene zvezde Bruno Duarte je u 75. minutu šutirao preko gola Vojvodine.

Zvezda je do izjednačenja i 2:2 došla u 90+6. minutu golom Rodriga.

Vojvodina je u 102. minutu imala priliku da ponovo povede, ali je Petar Sukačev loše zahvatio loptu i šutirao pored gola.

Duarte je šest minuta kasnije uputio udarac glavom preko gola Vojvodine, posle centaršuta Tomasa Handela.

Džej Enem je u 118. minutu uputio šut ka golu Vojvodine, ali je Rosić zastavio udarac.

Utakmica je počela sa 30 minuta kašnjenja nakon sukoba navijača Crvene zvezde i policije.

Zajecaronline/J.V.

