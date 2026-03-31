Horoskop otkriva: Ova tri znaka žive najduže

Ljudi koji dožive preko 100 godina imaju razne tajne svoje dugovečnosti, ali izgleda da njihov dug život ima veze i sa horoskopom.

Prema anketama i statistikama, ova tri znaka žive najduže:

Rak

Veruje se da mnogi Rakovi dožive duboku starost jer vole da vode zdrav život, a motivisani su da se trude da dugo žive kako bi što duže ostali uz svoje najmilije, posebno decu, i brinuli o njima, jer su izuzetno posvećeni porodici.

Devica

Device su dugovečne zahvaljujući uređenom načinu života i velikoj brizi o svom zdravlju. Za mnoge Device, pravilna ishrana i vežbanje su način života, i ne mogu da zamisle da žive drugačije. Takođe, prilično su mirni, a manje stresa znači – duži život.

Ovan

Pitate se koja je tajna Ovna? Od svih znakova u horoskopu, Ovan ima najveću strast prema životu, što ga tera da vodi računa o sebi i svom zdravlju kako bi što duže uživao u njegovim blagodetima.

Zvanična lista najdugovečnijih ljudi na svetu potvrđuje da Rak, Devica i Ovan zaista žive najduže, a ona se vodi od 1955. godine i priprema je Gerontološka istraživačka grupa. Među 59 ljudi na listi, najviše ih je rođeno u znaku Raka (8), zatim Device (7) i Ovna (7).

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs

