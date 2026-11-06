Danas presuda zaposlenima u KPZ Padinska Skela: Optuženi za nesavestan rad

Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne prvostepenu presudu zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženima za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt Stanimira Brajkovića.

Sud će izreći prvostepenu presudu na koju će biti dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Beogradu.

Prethodno je u završnim rečima postupajući tužilac sudu predložila da optužene Vesnu Sredojević, Slađana Kovačevića, Dušana Komazeca, Stefana Pavlovića i Zorana Krstića osudi na kazne zatvora od po godinu i po dana.

Ona je ukazala da pravo na život pojedinca ne prestaje ulaskom u kazneno-popravni zavod na izdržavanje kazne. Kao i da je u ovom slučaju izostalo staranje o zaštiti prava osuđenika. Kada je reč o optuženima, tužilac je navela da su pokazali odsustvo empatije.

Danas presuda zaposlenima u KPZ Padinska Skela: Optuženi za nesavestan rad

Odbrana tvrdi da odgovornost za smrt Brajkovića ne može biti na okrivljenima, koji su na najnižem mestu u lancu odgovornosti. Već da je reč o nefunkcionalnom zatvorskom sistemu. Oni su istakli da je Brajković bio smešten u zatvoreni deo ustanove, sa višestruko osuđivanim licima, kojima su ukinute sve povlastice. A da je u ovom slučaju reč o prebacivanju institucionalne krivice na najslabije.

U ovom predmetu optuženi su lekarka Vesna Sredojević. Zatim pripadnici Službe za obezbeđenje – vođa smene Slađan Kovačević zaposlen na mestu mlađeg nadzornika. Kao i trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić. Oni su kratko negirali krivicu.

Sumnja se da su Kovačević, Komazec, Pavlović i Krstić izvršili navedeno krivično delo. I to u periodu od 1. februara do 4. februara 2024. godine. Sve to kršenjem opštih akata i odredbi Pravilnika o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Kao i postupanjem koje je u suprotnosti sa opisom poslova o sistematizaciji njihovih radnih mesta.

Sredojević je, kako se sumnja, postupala protivno Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija. Zatim protivno Pravilniku o kućnom redu kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora, kao i pravilima Istanbulskog protokola.

Danas presuda zaposlenima u KPZ Padinska Skela: Optuženi za nesavestan rad

Okrivljeni su, kako je ranije saopštilo tužilaštvo, očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog i to prava na život, koje je garantovano Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Pa je takva povreda i nastupila 4. februara 2024. godine u vidu smrti prekršajnog osuđenika S. B, koji je u tom zavodu izdržavao prekršajnu kaznu.

Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložilo da sve okrivljene oglasi krivima i osudi na efektivne kazne zatvora.

Oštećeni S. B. našao se u zatvoru KPZ Padinska Skela zbog neplaćene novčane kazne. Okrivljeni, svojim očigledno nesavesnim postupanjem, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali, i zbog toga što službene radnje nisu obavljali na način propisan Pravilinkom, kao i neprepoznavanjem povreda nastalih kod prekršajno kažnjenog S. B. A doveli su do povrede prava na život S. B, koga su osuđenici sa kojima je delio sobu maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali.

Pored ovog postupka vodio se još jedan protiv trojice optuženih. Od polovine januara do 4. februara 2024. godine u KPZ Padinska skela da su zajednički izvršili krivično delo i pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišili života oštećenog S. B. U tom postupku je izrečena prvostepena presuda.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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