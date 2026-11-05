„DRAGANA DŽAJIĆA NEMA, A VODI FUDBALSKI SAVEZ?!“ Anđus otvorio pitanje rukovođenja FSS: „Pet godina nije dao intervju!“

Sportsko-politički novinar Dejan Anđus u emisiji „Istinito sa Anđusom“ koja se emituje na Hype televiziji govorio je o brojnim temama iz srpskog fudbala, od transfera, milionskih ugovora i rukovođenja Crvenom zvezdom i Partizanom, pa sve do funkcionisanja Fudbalskog saveza Srbije.

Posebnu pažnju posvetio je Draganu Džajiću, aktuelnom predsedniku FSS, prisetio se njihovog nekadašnjeg odnosa i otkrio da je upravo on svojevremeno predložio Džajića za predsednika Crvene zvezde, nakon čega je izneo i kritike na račun njegovog današnjeg angažovanja na čelu srpskog fudbala.

Anđus je istakao da nije ni na jednoj strani kada je reč o promenama u Fudbalskom savezu Srbije, te da nije siguran šta bi nove snage, među kojima je pomenuo Nemanju Vidića, konkretno mogle da ponude.

– Evo, ja posmatram Fudbalski savez Srbije. Nisam ni na jednoj strani, nisam ni siguran ni za ove nove snage, tipa Nemanja Vidić, jer ne znam šta on može da ponudi, jer pitanje je šta može da ponudi – rekao je Anđus.

On je podsetio da je Fudbalski savez Srbije dobijao novac kroz takmičenja i pripreme reprezentacije. Ali smatra da postoji prostor za ozbiljnije promene kada je reč o raspodeli tih sredstava.

– Jer savez je dobijao novac, tipa takmičenja, priprema reprezentacija. Ne vidim šta bi tu mogao da uradi bilo ko novi, ali na temu preraspodele tog novca ima mnogo toga da se uradi, jer su za to potrebni i neki drugi organi, ne može to samo jedan organ da uradi – istakao je Anđus.

Poseban je govorio o Draganu Džajiću, sa kojim je nekada imao veoma dobre odnose, ali su se njihovi putevi kasnije razišli.

– Posmatram, recimo, Dragana Džajića, nisam ga video ne pamtim, dobro sam ga upoznao, imali smo dobre odnose, kasnije su nam se putevi razišli, ja znam i kako i u kom trenutku – rekao je Anđus.

Potom je otkrio da je upravo on imao važnu ulogu u Džajićevom povratku na čelo Crvene zvezde. U trenutku kada nekadašnji fudbaler nije verovao da će ponovo preuzeti tu funkciju.

– Ja sam Džaju predložio za predsednika Zvezde, kada je bio politički mrtav i kada je rekao: ‘Nema ništa od mene’, i ja sam rekao: ‘Sad ćeš da vidiš’ i pokrenuo sam tada na svoju ruku da postane predsednik Zvezde – ispričao je Anđus.

Govoreći o periodu Džajićevog hapšenja, Anđus je podsetio i na peticiju koju je potpisao zajedno sa još trojicom poznatih ličnosti.

– A kamoli da pričam o peticijama kada sam potpisao zajedno sa troje ljudi kada je bilo to hapšenje. I onda smo nas četvorica potpisali tu peticiju. Tada smo radili tu emisiju Milojko Pantić, Dobrivoje Bobi Pantić, pokojni novinar, Bora Čorba i onda smo raznosili tu peticiju po redakcijama – naveo je Anđus.

Anđus se takođe osvrnuo na Džajićeve godine, njegovu javnu prisutnost i način na koji obavlja funkciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

– Naravno, Džaja i ja smo tada izgubili kontakt, već sada godinama. Znači, čovek je zašao u godine, moja pokojna majka je bila starica kada je umrla sa 80 godina, Dragan Džajić ima 84 godine i da on rukovodi sa Savezom gde ga nigde nema, gde nije dao nijedan intervju, samo podsećanja na istoriju fudbala u nekim fejk emisijama, kao rukovodilac Saveza, on nije dao intervju jedno pet godina – zaključio je Anđus.

Zajecaronline/J.V.

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