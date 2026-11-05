Vino, rakija i domaći specijaliteti iz Srbije stigli na veliki sajam u Šangaju

Ponudu prehrambene industrije na devetom Kineskom međunarodnom sajmu uvoza (CIIE) predstavlja 13 srpskih kompanija, saopštila je Privredna komora Srbije (PKS).

Sajam je otvoren danas u Šangaju, a trajaće do 10. novembra.

Na Nacionalnom štandu Srbije, kineskim posetiocima, predstavljeni su proizvodi iz širokog asortimana domaćih proizvođača. Od vina i rakija do prerađevina od voća, aronije i suvog voća.

Svoje proizvode predstavljaju kompanije Fru Kom plus iz Varvarina, Agranela iz Valjeva, Aronija Vita iz Lazarevca, Fruškogorski vinogradi iz Banoštora, vinarije Aleksić iz Vranja, Đurđić i Kiš iz Sremskih Karlovaca, Zlatni plod iz Sinoševića, Monikom agrar iz Niša, Simex Original i Čoka iz Subotice, kao i ITN grupa iz Beograda.

Vino, rakija i domaći specijaliteti iz Srbije stigli na veliki sajam u Šangaju

“Kineski posetioci imaće priliku da degustiraju srpska vina, među kojima su posebno zastupljene autohtone sorte tamjanika, grašac, smederevka, prokupac i vranac. Kao i voćna vina i rakije od šljive, dunje, kajsije i kruške viljamovke”, izjavila je predstavnica PKS-a Zorana Delić.

Ona je istakla da ponudu domaćih izlagača upotpunjuju voćni sokovi, džemovi, pasterizovane suve šljive, suve šljive bez koštica. Takođe, suve kajsije, kuglice od suvog voća, čokoladirane šljive, smrznuto voće, voćni pirei, aseptik kaše, sok i drugi proizvodi od aronije, kao i liofilizovano voće.

Kineski međunarodni sajam uvoza održava se od 2018. godine i predstavlja platformu za promociju međunarodne trgovine i investicija. Ali i za jačanje ekonomske saradnje Kine sa drugim zemljama.

Vino, rakija i domaći specijaliteti iz Srbije stigli na veliki sajam u Šangaju

Prethodnih pet izdanja okupilo je izlagače iz 131 zemlje i međunarodne organizacije. Predstavljeno je gotovo 2.000 novih proizvoda, tehnologija i usluga.

Ukupna vrednost najavljenih poslovnih transakcija dostigla je skoro 350 milijardi dolara (oko 303 milijarde evra).

Ovogodišnji sajam oborilo je rekord po broju učesnika, sa 289 kompanija koje se nalaze na listi 500 najvećih svetskih kompanija Global Fortune 500. Za učešće prijavilo se više od 3.400 izlagača i 394.000 stručnih posetilaca.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.