VJT odbacilo sve prijave protiv ministra spoljnih poslova i 10 ambasadora

Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je da je odbacilo krivične prijave protiv ministra spoljnih poslova u tehničkom mandatu, vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova i još deset ambasadora u različitim državama.

Prijave su se odnosile na sumnje da su učinjena krivična dela u vezi sa izborima održanim 25. oktobra.

Odluku je donelo Posebno odeljenje VJT za suzbijanje korupcije.

Prijave su podnete zbog sumnje na povredu prava glasanja, povredu ravnopravnosti i sprečavanje održavanja glasanja.

U saopštenju se navodi da je krivična prijava odbačena jer se u radnjama prijavljenih ne stiču sva bitna obeležja prijavljenih krivičnih dela, odnosno da prijavljena dela nisu krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti.

U obrazloženju rešenja ukazano je na član 56 Zakona o izboru narodnih poslanika, kojim je propisano da biračka mesta u inostranstvu određuje Republička izborna komisija (RIK), na predlog Ministarstva spoljnih poslova.

VJT odbacilo sve prijave protiv ministra spoljnih poslova i 10 ambasadora

Iz toga proizilazi da treba razlikovati ovlašćenje Ministarstva da predlaže biračka mesta od nadležnosti RIK koja ih određuje.

„Sama činjenica da određeno biračko mesto nije predloženo, odnosno da su birači usmereni da putuju u drugo mesto radi glasanja, ne predstavlja radnju izvršenja nekog od prijavljenih krivičnih dela, posebno imajući u vidu da nisu ostvareni bitni elementi nekih od krivičnih dela iz glave krivičnih dela protiv službene dužnosti (kao što je pribavljanje koristi, nanošenje štete ili teža povreda prava drugog)“, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/J.V.

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