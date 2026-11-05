Er Srbija uvodi šest letova 2027, prioritet povećanje letova na postojećim linijama
Er Srbija je za narednu godinu najavila uvođenje šest novih destinacija: Kluž, Kišinjev, Helsinki, Majami, Minorku i Jerevan, a generalni direktor te kompanije Jirži Marek naveo je da će ipak glavni prioritet biti povećanje broja letova na postojećim linijama.
Marek je istakao da Ibica, severe Španije i nekoliko tržišta Bliskog istoka predstavljaju potencijalne mogućnosti za buduće širenje mreže.
Istovremeno, naglasio je da će dalji razvoj regionalnih linija zavisiti i od povećanja broja aviona ATR u floti kompanije.
– Za narednu godinu najavili smo samo šest novih destinacija, ali planiramo rast od 15 do 20 odsto. Naš glavni fokus u narednoj godini biće povećanje broja frekvencija i kapaciteta na postojećoj mreži linija – rekao je Marek za portal Ex-Yu Aviation News.
Kada je reč o ostatku Evrope, kompanija nastavlja da razmatra mogućnosti za širenje u Španiji, gde već beleži sve veće prisustvo.
Er Srbija uvodi šest letova 2027, prioritet povećanje letova na postojećim linijama
Ipak, dostupnost slotova na pojedinim aerodromima i dalje predstavlja prepreku.
– Postoje destinacije za koje se i dalje suočavamo sa problemima u vezi sa dostupnošću slotova tokom letnje sezone. Jedan od primera je Ibiza, koju bismo želeli da uvedemo u našu mrežu. Definitivno razmatramo i Španiju, posebno njen severni deo, gde postoji nekoliko destinacija sa potencijalom – rekao je Marek.
On je dodao i da kompanija nastavlja da procenjuje mogućnosti povezivanja sa Dablinom i Mančesterom, kao i da će se, ukoliko se situacija na Bliskom istoku stabilizuje, vratiti u Kairo.
“Damask i Bejrut takođe predstavljaju prirodne izbore za obnovu letova, pre ili kasnije”, rekao je Marek.
Centralna Azija ostaje još jedno tržište koje Er Srbija razmatra, iako trenutna raspoloživost aviona i njihova operativna ograničenja za sada otežavaju realizaciju takvih planova.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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