„DOLAZI VREME ODGOVORA!“ Anđus najavio rasvetljavanje pitanja koja godinama potresaju Srbiju!

Sportsko-politički novinar Dejan Anđus govorio je u emisiji „Istinito sa Anđusom“ na Hype televiziji o brojnim temama, osvrnuvši se na turbulentna politička i društvena dešavanja, odgovornost državnih institucija, ali i pitanja koja, kako ističe, godinama čekaju odgovore.

Anđus je na početku emisije najavio da će se u narednom periodu baviti temama koje prevazilaze dnevnu politiku i koje se tiču budućnosti čitavog društva.

– Bez obzira na turbulentna politička vremena koja će uskoro biti manje turbulentna i razbistriće se potok do kraja. Ovo će pre svega biti društveno odgovorna emisija i postavljaće se pitanja na koja će buduće društvo morati da da odgovore – poručio je Anđus.

Govoreći o političkom ambijentu i onome što očekuje Srbiju u narednom periodu. Anđus je naglasio da će određena pitanja iz prethodnog perioda morati da budu otvorena i razjašnjena.

Posebno je ukazao na funkcionisanje državnih institucija i njihovu odgovornost, ističući da bezbednosne službe, policija i pravosuđe ne smeju da budu korišćeni za ostvarivanje privatnih interesa.

– Službe, policija, tajne službe, i civilne i vojne, ne služe za privatne stvari. Nego za životne stvari. Služe za državne i nacionalne interese, ne služe za privatne egzibicionističke stvari – istakao je Anđus.

On je najavio da će u emisijama biti otvorena i pitanja koja se odnose na sudske procese, rad tužilaštava, sudova i drugih institucija.

Anđus je takođe istakao da će emisija „Istinito sa Anđusom“ biti prostor za konkretna pitanja i odgovore, uz najavu razgovora sa pojedincima koji će morati da se suoče sa temama o kojima, kako kaže, do sada nisu javno govorili.

– Iz svake emisije proizađu dva-tri pitanja na koja društvo treba da da odgovor, ovo društvo u narednom periodu koje će trajati decenijama – poručio je Anđus.

Zajecaronline/J.V.

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