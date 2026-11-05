„TAJ NOVAC STRANCI NE BI DOBILI NI U JEDNOJ ZAPADNOJ LIGI!“ Anđus otvorio pitanje transfera i milionskih ugovora u Zvezdi i Partizanu

Sportsko-politički novinar Dejan Anđus u emisiji „Istinito sa Anđusom“ na Hype televiziji govorio je o stanju u srpskom fudbalu, rukovođenju najvećim klubovima, transferima, milionskim ugovorima i pitanjima koja, prema njegovim rečima, zahtevaju dodatnu pažnju javnosti.

Anđus je istakao da se teme o kojima govori ne odnose samo na politiku i društvo, već da se sve to odražava i na sport, posebno na fudbal i košarku, kao i na večito rivalstvo Crvene zvezde i Partizana.

Kako je naveo, važno je napraviti razliku između onoga što se dešava na terenu i načina na koji se klubovima upravlja.

– To se sve odražava na sport i čak bih mogao da skratim ovu emisiju, jer ljude zanima i fudbal i košarka, pre svega Zvezda – Partizan, znamo to iz hiljadu mojih emisija i ranijeg rada reprezentacije. Sve to je i tu involvirano, ovo o čemu ja pričam, jer imate rukovođenje sportom, rukovođenje tim klubovima, pogotovo najvećima, a to važi za sve klubove u ovoj zemlji, za sve prvoligaše u Beogradu i van Beograda, do Niša, cela Vojvodina i tako to – rekao je Anđus.

Govoreći o Crvenoj zvezdi, za koju je istakao da navija, Anđus se osvrnuo na njene nastupe u evropskim takmičenjima. Prema njegovoj oceni, Zvezda nije igrala loše protiv danskog protivnika i Lugana, ali je ukazao na probleme koji se, kako smatra, ponavljaju u našem fudbalu.

– Zvezda ne igra loše, ona se batrga u Evropi, ona je igrala korektno protiv najvećeg danskog kluba, dvadeset i nešto puta prvaka Danske, gde sam prognozirao taj rezultat pre utakmice 1:1, bilo je 2:2 – ispuštena pobeda. Zvezda ne igra loše ni protiv Lugana, gde je izgubila u završnici. To je opet mentalitet našeg fudbala i to nije prvi put -istakao je novinar.

Anđus je potom napravio razliku između rezultata na terenu i načina na koji se klubovi vode, naglašavajući da upravo u tome vidi prostor za ozbiljna pitanja.

– Zvezda igra dobro, ona godinama to pobeđuje, pobeđivala je ona i Keln i Liverpul. Ono što je problem, ona je dominantna u našoj ligi, to što je Zvezda imala ili još uvek ima protekciju u malim utakmicama, ali to ne znači da Partizan nije imao protekciju devedesetih i dvehiljaditih godina, to ne znači da Zvezda i Partizan nisu imali protekciju sedamdesetih godina, četrdesetih i posleratnih pedesetih – rekao je Anđus.

Posebno je naglasio da, kada je reč o najvećim srpskim klubovima, smatra da pitanja novca, dovođenja igrača i njihovog kvaliteta moraju biti detaljno razmotrena.

– Međutim, bilo je sporno ovo drugo i bilo je sporno rukovođenje tim klubom i klubovima, pričam i o Zvezdi i Partizanu, sad pričam o Zvezdi – sporan je novac tu, sporno je dovođenje tih igrača, sporan je kvalitet tih igrača, treba biti pošten, pa sve to natenane obrađivati. Znači, šta je tu preplaćeno, šta nije, koji stranac je tu preplaćen, koji nije. Koji stranac je prosečan, isplatio se i drugog plana, a koji je naglašen kao as, a nije se isplatio – poručio je Anđus.

Upravo su milionski ugovori i iznosi koji se izdvajaju za pojedine fudbalere bili jedna od tema na koju se posebno osvrnuo. Anđus smatra da su pojedini iznosi neuobičajeno visoki u poređenju sa primanjima fudbalera u brojnim evropskim ligama.

– Ti talovi su predmet budućih istraga, to da neko košta u našem klubu tri ili četiri miliona evra, to može da bude samo pod jednim uslovom, po pola, ja ti dam četiri, a ti mi daš pola, čak više, jer ti taj novac stranci ne bi dobili ni u jednoj zapadnoj ligi, čak ni u ligi petici iznad petog-četvrtog mesta ako ne računamo Premijer ligu, koja je onako basnoslovna kao NBA – izjavio je Anđus.

Zajecaronline/J.V.

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