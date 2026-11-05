EKSKLUZIVNO! Dejan Anđus u emisiji „Istinito sa Anđusom“ najavio 100 posto istine: „Znamo stvari koje milion ljudi ne zna“

Na Hype TV2 i YouTube kanalu Hype televizije večeras u 21 čas premijerno se emituje nova emisija „Istinito sa Anđusom“, koju vodi poznati sportsko-politički novinar Dejan Anđus.

Već na samom početku prve emisije Anđus se obratio gledaocima i govorio o značaju Hype televizije, svom dugogodišnjem novinarskom radu. Ali i prijateljstvu sa Sašom Mirkovićem, vlasnikom i direktorom ove medijske kuće.

Anđus je istakao da Hype televiziju vidi kao jednu od najvećih televizija u regionu, koja, prema njegovim rečima, ima sve značajniju ulogu ne samo u svetu estrade i zabave već i u oblasti politike i informative.

– Uvaženi građani ove zemlje i regiona, gde se gleda jedna od najvećih televizija, sa tendencijom i da bude najveća televizija. Hype je najozbiljnija televizija i u svetu estrade, zabave, šoubiznisa i tako dalje, ali bogami i u svetu politike i informative, pogotovo u narednom periodu – poručio je Anđus.

Govoreći o svom profesionalnom putu, novinar je podsetio na dugogodišnje iskustvo i istakao da su brojne stvari iz sveta kojim se bavi često nepoznate široj javnosti.

– Oni koji mene poznaju, nekako mi je neprijatno da se predstavljam, ja sam Dejan Anđus, dugogodišnji sportsko-politički novinar, i oni koji prate moj rad znaju da sam bezbroj puta rekao i provukao koje obični smrtnici, i sebe svrstavam u to, ali govorim obični smrtnici u smislu da se ne bave našim, odnosno mojim poslom, ne znaju – rekao je on.

Poseban deo svog obraćanja posvetio je Saši Mirkoviću, sa kojim ga, kako je naglasio, veže višedecenijsko prijateljstvo. Anđus je istakao da njih dvojica poseduju brojna saznanja koja, prema njegovim rečima, nisu poznata milionima ljudi.

– Mnogo puta sam podvukao da moj veliki prijatelj, vlasnik i direktor ove televizije, Saša Mirković, jedan od najvećih menadžera muzičkih. Ali pre svega ozbiljan čovek u svetu politike i biznisa, da smo Mirković i ja višedecenijski prijatelji i možda dvojica ljudi koji znaju mnogo toga, ne možda nego sigurno, stvari koje milioni ljudi ne znaju. To je nekako prolazilo bez odjeka jer su bila drugačija vremena – istakao je Anđus.

U nastavku je otkrio i kako je nastala ideja za novu emisiju, osvrnuvši se na svoj prethodni televizijski projekat „Objektivno sa Anđusom“, koji je emitovan na Arena televiziji.

Anđus je govorio i o okolnostima u kojima je radio prethodnih godina, navodeći da se trudio da bude potpuno objektivan, ali da, kako je sam priznao, nije uvek mogao da iznese baš sve informacije.

– Ova emisija je na početku bila zamišljena da bude „Sportski sa Anđusom“, pošto je prethodna na sportskoj televiziji, „Arena televiziji“, bila „Objektivno sa Anđusom“. Ja sam se trudio da to objektivno bude 100 odsto objektivno. Ali, ruku na srce, to je bilo nemoguće u tim uslovima istorijskim, političkim i, kako god gledate, društvenim. Ali je bilo 80 odsto istinito, a 20 odsto nije bilo neistinito, ali sam stalno govorio da neke stvari mogu da prećutim. Tu ulazi tih 20 odsto, trudeći se da budem dobar prema mnogim pojedincima koji su tada bili u dosta teškom položaju – objasnio je novinar.

Govoreći o konceptu nove emisije, Anđus je najavio da će „Istinito sa Anđusom“ doneti drugačiji pristup i da će, kako je istakao, ovog puta sve biti 100 odsto istinito.

– Sada emisija „Istinito sa Anđusom“ biće 100 odsto istinita. Ali ćemo gospodin Mirković i ja sačekati određene odgovore na određene odgovore koje ćemo moći da postavimo na određena pitanja – poručio je Dejan Anđus.

Zajecaronline/J.V.

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