Narodna banka Srbije otvorila prijave za praksu za studente elektrotehničkih i informacionih viših škola
Narodna banka Srbije objavila je poziv za obavljanje prakse studentima četvrte i pete godine akademskih studija u Srbiji. Odnosno treće, četvrte i pete godine na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva ili na Visokoj školi za informacione i komunikacione tehnologije.
NBS je saopštila da tradicionalno organizuje praksu. Cilj je da se studentima približi rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskog sistema. Kao i da bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja.
Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene teorijska znanja i steknu poslovno iskustvo u oblasti centralnog bankarstva.
Narodna banka Srbije će na devetomesečnu praksu primiti do 40 studenata četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti 240 ili 300 ESPB bodova, odnosno treće, četvrte ili pete godine strukovnih studija za informacione tehnologije na kojima će ostvariti 180 ESPB bodova, odnosno 240 ili 300 ESPB bodova.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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