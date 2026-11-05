Vlado Georgiev dobio Oktobarsku nagradu Herceg Novog: „Nakon toliko godina našao sam se u društvu velikana“

Muzičar Vlado Georgiev dobio je Oktobarsku nagradu Opštine Herceg Novi za 2026. godinu. Priznanje mu je uručeno na svečanoj sednici povodom Dana oslobođenja i Dana opštine, 28. oktobra.

Georgiev se našao među dobitnicima najvišeg opštinskog priznanja, zajedno sa Hercegnovskim strip festivalom i profesorom dr Milanom R. Milanovićem. Povelja počasnog građanina Herceg Novog posthumno je dodeljena proslavljenom košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću.

Na svečanosti Georgiev je istakao da mu je velika čast što se nakon toliko godina našao u društvu velikana.

„Velika mi je čast i hvala svima od srca još jednom. Velika ljubav za moje Novljane“, rekao je, kako je preneto na društvenim mrežama.

U govoru je posebno naglasio značaj priznanja koje dolazi iz rodnog grada.

„Nije lako u svom gradu dobiti bilo kakvo priznanje. Svet može da vam aplaudira, možete puniti ogromne hale, arene, sale, ali u svom gradu dobiti ovako značajnu nagradu, za mene je velika čast. Herceg Novi jeste mesto na mapi, ali Novi je duh koji lebdi, koji konkretno ja uvek nosim sa sobom, gde god da odem. Ne pevam samo ja, uvek peva i Herceg Novi. I sigurno bih pisao drugačije pesme da sam se rodio negde drugo“, istakao je Georgiev.

Žiri, na čelu sa Mirkom Musturom, dodelio mu je nagradu za više od dve decenije kontinuiranog kulturnog doprinosa Herceg Novom, izuzetne rezultate u radu i stvaralaštvu, promociju grada i njegovog kulturnog identiteta, kao i stalno isticanje značaja Herceg Novog u javnom i umetničkom nastupu. Predložila ga je grupa građana.

Oktobarska nagrada Herceg Novog dodeljuje se od 1964. godine za izuzetne rezultate u radu i stvaralaštvu, kao i za najviša dostignuća u oblasti privrede, nauke, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i drugih društvenih delatnosti.

Georgiev, rođen u Dubrovniku, odrastao je u Herceg Novom i godinama je jedan od najprepoznatljivijih regionalnih kantautora i producenata. Njegovi hitovi i koncerti pod sloganom „Gospodski“ redovno pune sale širom regiona.

Na društvenim mrežama se oglasio i kraćom porukom: „Eto, dobio sam i Oktobarsku nagradu nakon toliko godina. Hvala žiriju, i hvala mojim Novljanima koji su ovo prepoznali. Gospodski.“

Zajecaronline/192.rs/J.V.

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