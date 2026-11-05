Više tužilaštvo u Beogradu optužilo člana komisije Vrhovnog tužilaštva za prejudiciranje ishoda nadzora
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tužilac Branko Stamenković prejudicirao ishod nadzora nad radom tog tužilaštva.
Prema navodima VJT, Stamenković je tokom gostovanja na Insajderu naveo tri moguća ishoda nadzora — disciplinski postupak, krivičnu prijavu ili obavezno uputstvo u pojedinom predmetu — ne pominjući mogućnost da nepravilnosti ne budu utvrđene.
Više javno tužilaštvo u Beogradu tvrdi i da veći broj članova komisije nema odgovarajuće sertifikate za pristup tajnim podacima, dok pojedini nisu omogućili uvid u njih.
Više tužilaštvo u Beogradu optužilo člana komisije Vrhovnog tužilaštva za prejudiciranje ishoda nadzora
Takođe navodi da svakodnevne promene sastava komisije dovode u pitanje kontinuitet nadzora. Stamenkoviću se zameraju i izjave o nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal i favorizovanje drugih tužilaštava.
VJT ističe da je komisiji omogućilo nesmetan rad i uvid u tražene predmete, ali ocenjuje da postupanje njenih članova narušava ugled tužilaštva i njegovu samostalnost. Reagovanje će biti dostavljeno Visokom savetu tužilaštva, evropskim tužilačkim telima, Delegaciji EU i Misiji OEBS-a.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Dodaj komentar