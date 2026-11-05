Više tužilaštvo u Beogradu optužilo člana komisije Vrhovnog tužilaštva za prejudiciranje ishoda nadzora

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tužilac Branko Stamenković prejudicirao ishod nadzora nad radom tog tužilaštva.

Prema navodima VJT, Stamenković je tokom gostovanja na Insajderu naveo tri moguća ishoda nadzora — disciplinski postupak, krivičnu prijavu ili obavezno uputstvo u pojedinom predmetu — ne pominjući mogućnost da nepravilnosti ne budu utvrđene.

Više javno tužilaštvo u Beogradu tvrdi i da veći broj članova komisije nema odgovarajuće sertifikate za pristup tajnim podacima, dok pojedini nisu omogućili uvid u njih.

Više tužilaštvo u Beogradu optužilo člana komisije Vrhovnog tužilaštva za prejudiciranje ishoda nadzora

Takođe navodi da svakodnevne promene sastava komisije dovode u pitanje kontinuitet nadzora. Stamenkoviću se zameraju i izjave o nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal i favorizovanje drugih tužilaštava.

VJT ističe da je komisiji omogućilo nesmetan rad i uvid u tražene predmete, ali ocenjuje da postupanje njenih članova narušava ugled tužilaštva i njegovu samostalnost. Reagovanje će biti dostavljeno Visokom savetu tužilaštva, evropskim tužilačkim telima, Delegaciji EU i Misiji OEBS-a.

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