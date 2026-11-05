Bahati vozač u Nišu: Vozio “škodu plus” na kojoj su bili nelegalno postavljeni blinkeri

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zaustavili su noćas dvadesetdvogodišnjaka iz Niša koji je vozio “škodu plus” na kojoj su bili nelegalno postavljeni uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova tzv. blinkeri (rezervisani isključivo za vozila pod pratnjom).

Po zaustavljanju vozila, sa njega su uklonjeni blinkeri, saopštila je danas Policijska uprava Niš.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.

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