FK Bor 1919 se oglasio povodom incidenta na utakmici: Demantuje navode o napadu na sudiju

Fudbalski klub Bor 1919 oglasio se zvaničnim saopštenjem i demantovao informacije da je trener Zoran Vasiljević fizički napao četvrtog sudiju Nikolu Bikića tokom utakmice 16. kola Prve lige Srbije protiv Spartaka iz Subotice.

Povodom medijskih objava gde se tvrsi da je Vasiljević fizički napao Bikića, udarivši ga glavom u predelu nosa, FK Bor 1919 demantuje takve navode i ističe da je neophodno utvrditi sve okolnosti događaja pre donošenja bilo kakvih zaključaka.

Kako navode iz borskog kluba, nakon prethodnih verbalnih nesuglasica došlo je do kratkotrajnog kontakta licem. Ali ne i do udarca kakav se opisuje u pojedinim medijskim izveštajima.

„Nema ni govora o tome! Pogledajte snimak. Na trenutak, njegov i moj nos našli su se jedan pored drugog i tu je bilo kontakta. Nikakvog udarca glavom, s moje strane, nije bilo“, izjavio je Vasiljević.

Šef stručnog štaba borskog kluba najavio je da će nastaviti da dokazuje svoju verziju događaja. U tom cilju angažovao je advokata, uz poruku da želi da zaštiti svoj sportski ugled, čast i poštenje svoje porodice.

Iz FK Bor 1919 poručuju da očekuju da nadležni organi Fudbalskog saveza Srbije nepristrasno razmotre slučaj. Da pregledaju dostupne video-snimke i na osnovu svih raspoloživih dokaza utvrde činjenično stanje.

Zajecaronline/FK Bor 1919/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.