Jorgovanki Tabaković oduzet pasoš? Guvernerki NBS zabranjeno napuštanje zemlje?
Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, policija je navodno oduzela putnu ispravu, odnosno pasoš, guvernerki Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković. Pretpostavlja se da je razlog povezan sa dešavanjima oko Alta banke.
Za sada se, prema istim navodima, ne govori o pokretanju istrage protiv guvernerke, već o meri zabrane napuštanja Srbije. Nadležne institucije do sada nisu zvanično potvrdile ove informacije.
Detalji o eventualnoj zabrani, razlozima i statusu postupka za sada nisu dodatno razrađeni u javnosti.
Jorgovanki Tabaković oduzet pasoš? Guvernerki NBS zabranjeno napuštanje zemlje?
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Zaječaronline/Ozna/M.M.
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