Ko je šef Službe za sprečavanje korupcije UKP koji je hapsio ozloglašenog načelnika Marka Krička

Major policije Milorad Topalović poslednjih devet meseci obavlja još jednu javnu funkciju koja se ne slaže sa njegovom profesijom

U pitanju je član Nadzornog odbora državnog Telekoma Srbije, saznaje portal Nova.

Topalović je u javnosti poznat kao inspektor koji je pre nekoliko dana uhapsio svog neposrednog i ozloglašenog šefa Marka Krička. Nakon Kričkovog pritvaranja, zajedno sa drugim zamenicima, preuzeo je rukovođenje UKP-om.

Istovremeno, Topalović je poznat i po tome što je krajem marta rukovodio politički motivisanim upadom i pretresom zgrade Rektorata, koji su izvršeni po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na čijem je čelu bio Nenad Stefanović.

Ko je šef Službe za sprečavanje korupcije UKP koji je hapsio ozloglašenog načelnika Marka Krička

Cilj te intervencije, koja je okončana masovnim građanskim protestom ispred Rektorata i govorom rektora Vladana Đokića na balkonu Kapetan-Mišinog zdanja, bio je, kako se navodi, pokušaj da se studentski pokret poveže i optuži za tragičnu smrt jedne studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Takođe, sedam meseci nakon obrušavanja nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici i pogibije 16 ljudi, kao i nakon studentskih blokada i masovnih protesta pod parolom „Korupcija ubija“, načelnika antikoruptivnog odeljenja UKP je u junu 2025. godine bivši predsednik države odlikovao zlatnom medaljom za zasluge – u borbi protiv korupcije.

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Zaječaronline/Nova.rs/M.M.

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