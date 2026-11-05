Ministarstvo odbrane raskinulo saradnju sa RTS-om
Kao razlog navodi neispunjavanje obaveza koje je RTS preuzeo Protokolom o saradnji. Prema saopštenju Ministarstva, javni servis je tokom prethodnog perioda više puta upozoravan na odstupanja od ugovorenih obaveza. Uprkos višemesečnim pokušajima da se problemi otklone i saradnja nastavi, Ministarstvo tvrdi da nije došlo do potrebnog pomaka.
Šta se menja
Ugovor između Vojnofilmskog centra „Zastava film“ i RTS-a raskinut je 5. novembra. Ministarstvo odbrane više ne daje saglasnost za:
– Snimanje i proizvodnju novih emisija u okviru dosadašnjeg zajedničkog projekta.
– Korišćenje logotipa, znakova i drugih obeležja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
– Predstavljanje pripadnika sistema odbrane kao autora ili saradnika u daljoj realizaciji emisije.
– Stvaranje utiska da Vojnofilmski centar „Zastava film“ i dalje učestvuje u projektu.
Ministarstvo odbrane raskinulo saradnju sa RTS-om
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije se ograđuju od svih emisija koje nisu emitovane do 5. novembra 2026. godine.
Zahvalnost zaposlenima RTS-a
Ministarstvo je zahvalilo zaposlenima RTS-a koji su godinama i decenijama učestvovali u stvaranju emisije.
Oni su istakli njihov profesionalni doprinos informisanju javnosti o aktivnostima Vojske Srbije.
Ministarstvo je poručilo da ostaje otvoreno za saradnju sa drugim medijskim kućama na projektima od zajedničkog interesa.
U saopštenju nije precizirano koje konkretne ugovorne obaveze RTS nije ispunio, niti je naveden stav javnog servisa povodom raskida saradnje.
Napomena: Informacije u ovom tekstu zasnovane su na saopštenju Ministarstva odbrane i objavi portala Sloboda. Redakcija ne snosi odgovornost za eventualne netačnosti i preporučuje proveru informacija u zvaničnim izvorima.
Zaječaronline/Sloboda/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić obradovao je brojne poštovaoce svoje muzike.
Pevač je potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta.
Folk zevzda još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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