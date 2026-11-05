Ministarstvo odbrane raskinulo saradnju sa RTS-om

Kao razlog navodi neispunjavanje obaveza koje je RTS preuzeo Protokolom o saradnji. Prema saopštenju Ministarstva, javni servis je tokom prethodnog perioda više puta upozoravan na odstupanja od ugovorenih obaveza. Uprkos višemesečnim pokušajima da se problemi otklone i saradnja nastavi, Ministarstvo tvrdi da nije došlo do potrebnog pomaka.

Šta se menja

Ugovor između Vojnofilmskog centra „Zastava film“ i RTS-a raskinut je 5. novembra. Ministarstvo odbrane više ne daje saglasnost za:

– Snimanje i proizvodnju novih emisija u okviru dosadašnjeg zajedničkog projekta.

– Korišćenje logotipa, znakova i drugih obeležja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

– Predstavljanje pripadnika sistema odbrane kao autora ili saradnika u daljoj realizaciji emisije.

– Stvaranje utiska da Vojnofilmski centar „Zastava film“ i dalje učestvuje u projektu.

Ministarstvo odbrane raskinulo saradnju sa RTS-om

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije se ograđuju od svih emisija koje nisu emitovane do 5. novembra 2026. godine.

Zahvalnost zaposlenima RTS-a

Ministarstvo je zahvalilo zaposlenima RTS-a koji su godinama i decenijama učestvovali u stvaranju emisije.

Oni su istakli njihov profesionalni doprinos informisanju javnosti o aktivnostima Vojske Srbije.

Ministarstvo je poručilo da ostaje otvoreno za saradnju sa drugim medijskim kućama na projektima od zajedničkog interesa.

U saopštenju nije precizirano koje konkretne ugovorne obaveze RTS nije ispunio, niti je naveden stav javnog servisa povodom raskida saradnje.

Napomena: Informacije u ovom tekstu zasnovane su na saopštenju Ministarstva odbrane i objavi portala Sloboda. Redakcija ne snosi odgovornost za eventualne netačnosti i preporučuje proveru informacija u zvaničnim izvorima.

Zaječaronline/Sloboda/M.M.

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