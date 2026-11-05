EPS: Evidentirane sve uplate izvršene na račun ALTA banke pre oduzimanja dozvole Eleketroprivreda Srbije objavila je da su sve uplate za električnu energiju u Beogradu, uredno evidentirane u bazi podataka EPS-a. Reč je o uplatama izvršene na račun u ALTA banci.

– Proknjižene uplate vidljive su na portalu i aplikaciji ‘EPS Uvid u račun’ – piše na sajtu EPS-a.

Elektroprivreda Srbije saopštila je 31. oktobra da je promenila broj tekućeg računa za električnu energiju.

Ove promene su se desile nakon što je Narodna banka donela odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.

EPS: Evidentirane sve uplate izvršene na račun ALTA banke pre oduzimanja dozvole

Novi broj tekućeg računa je 200-75409-96, a građani koji koriste elektronsko bankarstvo moraju ažurirati podatke u sačuvanom šablonu i uneti novi broj računa.

Novi tekući račun za električnu energiju važi isključivo za građane i male kupce sa područja Beograda i to počev od računa za oktobar.

Svi ostali građani i mali kupci, sa područja regionalnih centara Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac, nastavljaju da izmiruju obaveze kao i do sada.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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