– Proknjižene uplate vidljive su na portalu i aplikaciji ‘EPS Uvid u račun’ – piše na sajtu EPS-a.
Elektroprivreda Srbije saopštila je 31. oktobra da je promenila broj tekućeg računa za električnu energiju.
Ove promene su se desile nakon što je Narodna banka donela odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.
EPS: Evidentirane sve uplate izvršene na račun ALTA banke pre oduzimanja dozvole
Novi broj tekućeg računa je 200-75409-96, a građani koji koriste elektronsko bankarstvo moraju ažurirati podatke u sačuvanom šablonu i uneti novi broj računa.
Novi tekući račun za električnu energiju važi isključivo za građane i male kupce sa područja Beograda i to počev od računa za oktobar.
Svi ostali građani i mali kupci, sa područja regionalnih centara Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac, nastavljaju da izmiruju obaveze kao i do sada.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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