Javni dug Srbije na kraju septembra dostigao 41,96 milijardi evra

Javni dug Srbije na kraju septembra iznosio je 41,96 milijardi evra, što čini 43,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupan dug države nastavio je da raste, iako je njegov udeo u BDP-u blago smanjen.

Na kraju avgusta dug je iznosio 41,93 milijarde evra, uz isti udeo od 43,3 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije na kraju septembra dostigao 41,96 milijardi evra

U odnosu na kraj prošle godine, javni dug je povećan za oko 2,62 milijarde evra.

Naime, 31. decembra 2025. godine dug je iznosio 39,34 milijarde evra, što je predstavljalo 43,7 odsto BDP-a.

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da je Srbija za prvih devet meseci ove godine nastavila sa zaduživanjem, dok je rast BDP-a omogućio blago smanjenje relativnog pokazatelja duga.

Zaječaronline/Komitet/M.M.

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