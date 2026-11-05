Meta pravi robota koji će pomagati u kući: Prvi prototip razvijen za samo tri meseca
Meta je napravila prvi prototip humanoidnog robota koji bi u budućnosti mogao da pomaže u obavljanju kućnih poslova. Time nastavlja da širi svoje poslovanje na oblast robotike. Prema pisanju portala “The Information”, projekat je razvijen za svega tri meseca, uz pomoć kineske kompanije za robotiku Fourier. A robot je interno dobio ime Maks (Max).
Iako još nije poznato kada bi ovakav uređaj mogao da se pojavi na tržištu, kompanija već radi na njegovoj unapređenoj verziji. Novi projekat pokazuje da Meta ozbiljno razmatra razvoj humanoidnih robota i njihovu moguću primenu u svakodnevnom životu.
Prema informacijama koje je objavio “The Information”, prototip je težak oko 48 kilograma i visok približno metar i po. Na njegovoj spoljašnjosti nalazi se ekran namenjen prikazivanju izraza lica, kao i ugrađeni zvučnik. Dok su šake konstruisane tako da mogu da podižu manje predmete. Za pokretanje robota koriste se Nvidia Jetson Thor čipovi.
Za sada nije utvrđeno kada bi komercijalna verzija mogla da bude predstavljena. Ali je Meta već u septembru započela rad na drugom prototipu, koji nosi kodno ime Max 2. Kako navodi “The Information”, kompanija trenutno unapređuje konstrukciju trupa i šaka, a planira i ugradnju projektora i dodatnih senzora. Ove izmene trebalo bi da omoguće robotu lakše kretanje po stepenicama.
Meta je u razvoj robotike ušla još prošle godine, kada je, prema pisanju “Blumberga”, formirala poseban tim zadužen za stvaranje robotskog hardvera koji bi jednog dana mogao da obavlja kućne poslove. Kompanija je početkom ove godine napravila još jedan korak u tom pravcu kupovinom startapa koji razvija veštačku inteligenciju specijalizovanu za robotiku.
Zajecaronline/24 sedam/N. S.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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