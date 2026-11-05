Meta pravi robota koji će pomagati u kući: Prvi prototip razvijen za samo tri meseca

Meta je napravila prvi prototip humanoidnog robota koji bi u budućnosti mogao da pomaže u obavljanju kućnih poslova. Time nastavlja da širi svoje poslovanje na oblast robotike. Prema pisanju portala “The Information”, projekat je razvijen za svega tri meseca, uz pomoć kineske kompanije za robotiku Fourier. A robot je interno dobio ime Maks (Max).

Iako još nije poznato kada bi ovakav uređaj mogao da se pojavi na tržištu, kompanija već radi na njegovoj unapređenoj verziji. Novi projekat pokazuje da Meta ozbiljno razmatra razvoj humanoidnih robota i njihovu moguću primenu u svakodnevnom životu.

Prema informacijama koje je objavio “The Information”, prototip je težak oko 48 kilograma i visok približno metar i po. Na njegovoj spoljašnjosti nalazi se ekran namenjen prikazivanju izraza lica, kao i ugrađeni zvučnik. Dok su šake konstruisane tako da mogu da podižu manje predmete. Za pokretanje robota koriste se Nvidia Jetson Thor čipovi.

Za sada nije utvrđeno kada bi komercijalna verzija mogla da bude predstavljena. Ali je Meta već u septembru započela rad na drugom prototipu, koji nosi kodno ime Max 2. Kako navodi “The Information”, kompanija trenutno unapređuje konstrukciju trupa i šaka, a planira i ugradnju projektora i dodatnih senzora. Ove izmene trebalo bi da omoguće robotu lakše kretanje po stepenicama.

Meta je u razvoj robotike ušla još prošle godine, kada je, prema pisanju “Blumberga”, formirala poseban tim zadužen za stvaranje robotskog hardvera koji bi jednog dana mogao da obavlja kućne poslove. Kompanija je početkom ove godine napravila još jedan korak u tom pravcu kupovinom startapa koji razvija veštačku inteligenciju specijalizovanu za robotiku.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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