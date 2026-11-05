„Ode i Poštanska štedionica“ Nemanja Šarović na društvenim mrežama objavio post koji je šokirao sve

Nemanja Šarović na društvenim mrežama objavio je da, prema njegovim saznanjima, Poštanska štedionica takođe ima probleme.

„Koliko čujem, ode i Poštanska štedionica!“, napisao je Šarović, a objava je brzo proširena uz komentare korisnika koji spekulišu o stanju u bankarskom sektoru.

Ova tvrdnja dolazi nakon ranijih izjava Dejana Šoškića, kandidata Studentske liste i bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, koji je ukazao na udar na likvidnost Poštanske štedionice zbog masovnog povlačenja novca posle izbora. Šoškić je tada ocenio da situacija nije alarmantna.

Do trenutka objavljivanja ovog teksta, Banka Poštanska štedionica nije zvanično reagovala na navode, niti je potvrđeno da se priprema bilo kakvo saopštenje o njenom statusu.

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.