„JA TEBI DAM ČETIRI MILIONA, A TI MENI DAŠ POLA!“ Anđus o transferima Zvezde i Partizana: „KUPOVALE SU SE KUĆE I STANOVI PO GLIFADI!“

Sportsko-politički novinar Dejan Anđus govorio je u emisiji „Istinito sa Anđusom“ na Hype televiziji o milionskim transferima, ugovorima stranih fudbalera i načinu rukovođenja Crvenom zvezdom i Partizanom.

Anđus je istakao da se pitanja sporta ne mogu posmatrati samo kroz rezultate na terenu, već da je neophodno analizirati i način na koji se vode najveći klubovi, kako se troši novac i ko odlučuje o dovođenju igrača.

Govoreći o Crvenoj zvezdi, Anđus je ocenio da crveno-beli nisu igrali loše u evropskim utakmicama protiv danskog predstavnika i Lugana, ali je ukazao na probleme koji, prema njegovom mišljenju, godinama prate naš fudbal.

– Zvezda ne igra loše, ona se batrga u Evropi. Igrala je korektno protiv najvećeg danskog kluba, gde sam prognozirao rezultat 1:1, a bilo je 2:2 – ispuštena pobeda. Zvezda ne igra loše ni protiv Lugana, gde je izgubila u završnici. To je opet mentalitet našeg fudbala i to nije prvi put – rekao je Anđus.

On je podsetio da Zvezda godinama ostvaruje dobre rezultate u evropskim takmičenjima, takođe se dotakao pobeda protiv Kelna i Liverpula, ali je i napravio razliku između rezultata u večitim derbijima i pitanja regularnosti pojedinih utakmica domaćeg prvenstva.

– Zvezda je pobeđivala Partizan u međusobnim derbijima i time je opravdavala sve ove male utakmice. Kada pobedi Partizan sa 4:0, pa 3:0 i pet, šest puta zaredom, ja sam branio Crvenu zvezdu, odnosno te momke i igrače koji pošteno igraju tu utakmicu, taj derbi, koji pošteno igraju Evropu – istakao je novinar.

Međutim, kada je reč o rukovođenju klubovima, dovođenju fudbalera i novcu koji se izdvaja za njih, Anđus ističe da postoje brojna pitanja koja zahtevaju detaljnu analizu.

„JA TEBI DAM ČETIRI MILIONA, A TI MENI DAŠ POLA!“

Posebno se osvrnuo na milionske transfere Crvene zvezde i Partizana, dovodeći u pitanje opravdanost pojedinih obeštećenja i visinu ugovora stranih fudbalera.

– Sporan je novac tu, sporno je dovođenje tih igrača, sporan je kvalitet tih igrača. Treba biti pošten, pa sve to natenane obrađivati. Šta je tu preplaćeno, šta nije, koji stranac je tu preplaćen, koji nije. Koji stranac je prosečan, isplatio se, a koji je naglašen kao as, a nije se isplatio – poručio je Anđus.

Potom je govorio o mogućim finansijskim interesima pojedinaca prilikom realizacije transfera.

– Ti talovi su predmet budućih istraga. To da neko košta u našem klubu tri ili četiri miliona evra, to može da bude samo pod jednim uslovom – po pola. Ja ti dam četiri, a ti mi daš pola, čak više, jer ti taj novac stranci ne bi dobili ni u jednoj zapadnoj ligi, čak ni u ligama petice iznad petog-četvrtog mesta, ako ne računamo Premijer ligu, koja je onako basnoslovna kao NBA – izjavio je Anđus.

U nastavku je uporedio finansijske mogućnosti klubova iz Srbije sa ekipama iz Španije, Portugala, Italije, Turske, Austrije, Švajcarske i Belgije.

Pomenuo je Valensiju, Sevilju, Espanjol, Elče i Granadu, kao i Sporting i Bragu, ističući da smatra da mnogi klubovi iz tih prvenstava ne izdvajaju toliko novca za fudbalere koliko Crvena zvezda i Partizan.

Kako je istakao potrebno je analizirati ko je dolazio u klubove, koliko je plaćen. Kakav je kvalitet pokazao i da li su izdvojeni milioni zaista bili opravdani.

„KUPOVALE SU SE KUĆE I STANOVI PO GLIFADI!“

Anđus je potom govorio o zaradi pojedinaca od transfera, te najavio da će se u narednim emisijama posebno baviti ljudima koji su učestvovali u dovođenju i prodaji fudbalera.

– Tu će biti dosta priče o tome ko je sve tu dolazio, odlazio i ko je sve od toga zarađivao, pa se od tog novca kupovale kuće i stanovi po Grčkoj, Glifadi, najskupljim delovima Atine dole ka moru i to se širilo. Bratstvo se mangupiralo, hvalilo, njihove ženice, bivše, sadašnje, mlađe ženice duplo od njih. Znači, tu će da se otpetljava klupko – rekao je Anđus.

Zajecaronline/J.V.