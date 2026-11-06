RHMZ: U Srbiji razvedravanje, temperature do 14 stepeni

Na severu i istoku Srbije preovlađivaće sunčano vreme. U ostalim krajevima pre podne oblačno, posle podne razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni.

Temperature će se kretati u rasponu od -1 do 14 stepeni.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 2° C, maksimalna dnevna 9° C.

Zajecaronline/N. S.

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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!

Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate, a publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.