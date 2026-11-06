Određen pritvor za devet pripadnika MUP-a: Osumnjičeni za zlostavljanje i mučenje više ljudi u garaži Vlade Srbije

Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za devet pripadnika MUP-a, osumnjičenih za zlostavljanje i mučenje više ljudi u zgradi Vlade Srbije prošle godine.

Pritvor je određen V.L, J.O, B.J, D.V, N.D, N.F, Z.V, I.Ž. i M.V. predložen da ne bi uticali na svedoke i jer je izvršenje krivičnog dela dovelo do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda.

Osumnjičeni su prethodno saslušani u tužilaštvu. Dok će naknadano biti saslušan i osumnjičeni M.K, saopštilo je ranije Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Sumnja se da su oni u noći između 14. i 15. avgusta prošle godine, od 22.30 časova do 01.00 čas, u garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim M.K, koji se nalazi u pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP-u, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneli oštećenima N.S,S.Z, D.C, Đ.M, R.N, Đ.K, N.M, M.M, I.P. i B.D. veliki bol i teške patnje. Sa ciljem da od njih dobiju obavštenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.