Sistem “Pronađi me” bio aktiviran tokom noći: Pronađen dečak koji je nestao juče u Smederevskoj Palanci

Desetogodišnji dečak koji je nestao juče, 5. novembra, u Smederevskoj Palanci, pronađen je.

U saopštenju MUP-a navodi se da je dečak pronađen u Beogradu, na Železničkoj stanici Prokop.

Dečak je pronađen nepovređen i po procedurama biće vraćen roditeljima.

Podsetimo, MUP je aktivirao tokom noći sistem “Pronađi me” za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka desetogodišnjeg dečaka B. Đ. iz Velike Plane, nestalog juče, 5. novembra, oko 9 I 20 časova. Dečak je nestao nakon što je napustio dom zdravlja u Smederevskoj Palanci.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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