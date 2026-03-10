Zverev o Sineru i Alkarazu: „Imam drugačiji stav“
Aleksandar Zverev se plasirao u osminu finala Indijan Velsa, a posle meča je upitan da prokomentariše šta to izvdaja Janika Sinera i Karlosa Alkaraza od ostatka tura.
– Da, imam drugačije mišljenje o tome. Mislim da oni igrači koji osvajaju najviše imaju i najbolje udarce. Pogotovo sada, tenis je postao sport snage, sve je u tome da imate najbolji forhend, najbolji bekhend, najbolji servis, najbolji ritern. Mislim da su baš tu igrači koji osvajaju većinu turnira u proteklim godinama – rekao je Zverev.
Onda je prešao i na temu Sinera i Alkaraza, a baš od Španca je poražen u polufinalu Australijan Opena iako je servirao za finale.
– Mislim da Karlos i Janik ne osvajaju zato što imaju najbolju taktiku. Njihovi udarci su bolji nego od svih drugih tenisera. Deset godina ranije, mislim da je teniski IQ i taktika su bili mnogo važniji. Po mom mišljenju, to je malo izgubilo na vrednosti. Ko god udara lopticu najbolje taj i pobeđuje najviše – zaključio je Zverev.
Tako se i sam Nemac trudi da igra agresivnije i da što bolje ulazi i zaključuje razmene.
– Uzbudljivije je, iako će biti potrebno vreme. Još uvek pokušavam da pobeđujem ovde, pa se nekako vratim na “startog sebe” – naveo je Zverev.
Zverev će u osmini finala igrati protiv Frensisa Tijafoa.
Zajecaronline/Sport.alo.rs
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
Dodaj komentar