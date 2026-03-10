Zverev o Sineru i Alkarazu: „Imam drugačiji stav“

Aleksandar Zverev se plasirao u osminu finala Indijan Velsa, a posle meča je upitan da prokomentariše šta to izvdaja Janika Sinera i Karlosa Alkaraza od ostatka tura.

– Da, imam drugačije mišljenje o tome. Mislim da oni igrači koji osvajaju najviše imaju i najbolje udarce. Pogotovo sada, tenis je postao sport snage, sve je u tome da imate najbolji forhend, najbolji bekhend, najbolji servis, najbolji ritern. Mislim da su baš tu igrači koji osvajaju većinu turnira u proteklim godinama – rekao je Zverev.

Onda je prešao i na temu Sinera i Alkaraza, a baš od Španca je poražen u polufinalu Australijan Opena iako je servirao za finale.

– Mislim da Karlos i Janik ne osvajaju zato što imaju najbolju taktiku. Njihovi udarci su bolji nego od svih drugih tenisera. Deset godina ranije, mislim da je teniski IQ i taktika su bili mnogo važniji. Po mom mišljenju, to je malo izgubilo na vrednosti. Ko god udara lopticu najbolje taj i pobeđuje najviše – zaključio je Zverev.

Tako se i sam Nemac trudi da igra agresivnije i da što bolje ulazi i zaključuje razmene.

– Uzbudljivije je, iako će biti potrebno vreme. Još uvek pokušavam da pobeđujem ovde, pa se nekako vratim na “startog sebe” – naveo je Zverev.

Zverev će u osmini finala igrati protiv Frensisa Tijafoa.

Zajecaronline/Sport.alo.rs

