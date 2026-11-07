Sutra se održavaju izbori za nacionalne saveta nacionalnih manjina

Izbori za članove Saveta nacionalnih manjina biće održani sutra na 949 biračkih mesta u zemlji. Dve nacionalne manjine glasaće na elektronskim skupštinama organizovanim u zgradi Narodne skupštine. Pravo glasa imaće 481.785 birača, navodi Republička izborna komisija (RIK)

Biračka mesta otvaraju se u sedam časova, a zatvaraju se u 20 sati. Pripadnici nacionalnih manjina moći će da glasaju za 52 izborne liste u izborima koji se organizuju za 23 saveta.

Na izborima za nacionalni savet bošnjačke manjine glasaće 114.777 birača, mađarske 108.974, romske 60.979, albanske 37.759, slovačke 26.044, hrvatske 22.863, vlaške 21.046, a rumunske 20.347 birača.

Za izbor nacionalnog saveta bugarske manjine upisano je 15.743 birača, crnogorske 11.230, makedonske 9.368, rusinske 6.933, bunjevačke 6.595, grčke 3.752, egipatske 3.554, aškalijske 2.906, slovenačke 2.856, ukrajinske 2.237, nemačke 2.026, češke 1.498, a poljske 298 birača.

Zajecaronline/izlaz/J.V.

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