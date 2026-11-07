Evropa pokrenula pregovore o ukidanju rominga za Srbiju i Zapadni Balkan

Evropska komisija pokrenula je pregovore sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Albanijom o ukidanju rominga i njihovom uključivanju u evropski režim „Roming kao kod kuće“ (Roam Like at Home).

Cilj je da građani koji putuju između Evropske unije i Zapadnog Balkana mogu da koriste mobilne pozive, SMS poruke i internet bez dodatnih troškova.

Pregovori su započeti sa svakim partnerom pojedinačno, u skladu sa planom koji je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila tokom posete Zapadnom Balkanu u oktobru 2026. godine.

Da bi zemlje regiona bile uključene u evropsku zonu besplatnog rominga, potrebno je da sporazumi budu zaključeni i da partneri u potpunosti usklade svoje propise sa pravilima EU o romingu. Nakon toga, Evropska komisija će pozvati Savet EU da donese odluku o proširenju režima na zemlje Zapadnog Balkana.

Ukoliko proces bude uspešno okončan, građani šest zemalja Zapadnog Balkana moći će da koriste mobilne usluge u državama članicama EU kao i građani EU tokom boravka u regionu, bez dodatnih naknada za roming.

Izvor: Srbija na istoku / Evropska komisija

Zajecaronline/J.V.

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