Evropa pokrenula pregovore o ukidanju rominga za Srbiju i Zapadni Balkan
Evropska komisija pokrenula je pregovore sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Albanijom o ukidanju rominga i njihovom uključivanju u evropski režim „Roming kao kod kuće“ (Roam Like at Home).
Cilj je da građani koji putuju između Evropske unije i Zapadnog Balkana mogu da koriste mobilne pozive, SMS poruke i internet bez dodatnih troškova.
Pregovori su započeti sa svakim partnerom pojedinačno, u skladu sa planom koji je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila tokom posete Zapadnom Balkanu u oktobru 2026. godine.
Da bi zemlje regiona bile uključene u evropsku zonu besplatnog rominga, potrebno je da sporazumi budu zaključeni i da partneri u potpunosti usklade svoje propise sa pravilima EU o romingu. Nakon toga, Evropska komisija će pozvati Savet EU da donese odluku o proširenju režima na zemlje Zapadnog Balkana.
Ukoliko proces bude uspešno okončan, građani šest zemalja Zapadnog Balkana moći će da koriste mobilne usluge u državama članicama EU kao i građani EU tokom boravka u regionu, bez dodatnih naknada za roming.
Izvor: Srbija na istoku / Evropska komisija
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar