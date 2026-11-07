Saša Mirković i Aca Lukas pokazali da apsolutno dominiraju showbiz scenom!

Najuspešniji i najuticajniji producent na Balkanu i čelnik Hype imperije, Saša Mirković, oglasio se povodom večerašnjeg spektakla najveće muzičke zvezde Ace Lukasa u Nišu, gde je hala Čair ispunjena do poslednjeg mesta.

Niš je večeras bio epicentar muzičkog spektakla, a neverovatno interesovanje publike donelo je još jedan rekord kada je reč o popunjenosti.

Scene iz hale Čair najbolje svedoče o tome da Aca Lukas i Saša Mirković suvereno vladaju regionalnom šou-biznis scenom i da njihova popularnost ne poznaje granice.

„Ne trebaju nam političke partije, dovoljni su nam ljudi koji vole ono što radimo“

Povodom spektakularne večeri, Mirković se oglasio na društvenim mrežama i uputio snažnu poruku, zahvalivši se publici koja prepoznaje, podržava i voli ono što zajedno rade.

-Niš- hala Čair! Nama ne trebaju političke partije, dovoljni su nam ljudi koji vole ono što radimo! Hvala svim Nišlijama i ostalim građanima širom Balkana. Volimo vas, Aca Lukas i moja malenkost – napisao je Mirković.

Ova poruka najuspešnijeg producenta na Balkanu nosi jasnu poruku, njihova najveća snaga nalazi se upravo u publici, koja iz grada u grad, iz koncerta u koncert, potvrđuje koliko ceni njihov rad.

Saša Mirković i Aca Lukas pokazali da apsolutno dominiraju showbiz scenom!

Dok Aca Lukas kao najveća muzička zvezda svojim hitovima osvaja publiku, Saša Mirković svojim produkcijskim umećem, vizijom i organizacijom velikih događaja postavlja standarde na regionalnoj sceni. Njihov tandem iznova demonstrira moć i uticaj, a večerašnja slika iz Niša još je jedna potvrda apsolutne dominacije.

Prepuna hala, oboren rekord i poruka koja odjekuje Balkanom, Saša Mirković i Aca Lukas još jednom su pokazali ko diktira tempo regionalnog šou-biznisa!

Zajecaronline/J.V.

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