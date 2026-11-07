Konstitutivnom sednicom Skupštine predsedavaće Stojan Radenović sa liste SNS, najstariji poslanik ovog saziva

Konstitutivnom sednicom Narodne skupštine po zakonu predsedava najstariji mandatar novog saziva. U novom sazivu, kao i u prošlom, najstariji mandatar biće Stojan Radenović sa liste “Ujedinjena Srbija”.

Radenović je rođen 9. marta 1948. godine u selu Dobra Voda kod Leskovca, a narodni poslanik prvi put postao je u 13. sazivu, 2022. godine. Tada se nalazio na drugom mestu izborne liste Srpske napredne stranke, a mandat mu je potvrđen 1. avgusta.

U ovom sazivu Radenović je bio član Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i član Pododbora za nauku i visoko obrazovanje.

Radenović je izabran i u 14. sazivu Skupštine 2024. godine, a kada je predsedavao konstitutivnom sednicom kao najstariji poslanik. U ovom sazivu bio je član Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Do 1979. je bio profesor u Četrnaestoj gimnaziji, da bi potom doktorirao i naredne dve decenije predavao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Od 2000. godine je radio na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je dočekao i penziju. Sa 65 domaćih i preko 150 stranih koautora objavio je oko 400 radova u međunarodnim časopisima, od čega je više od 200 časopisa sa SCI liste.

Radenović je tokom svojih mandata predložio samo jedan zakon, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

Prema podacima portala Otvoreni parlament Radenović je 267 puta glasao za, 3 puta nije glasao, a bio je odsutan 33 puta. Nijednom nije bio uzdržan niti glasao protiv predloga.

Ukoliko Radenović ne bude predsedavao konstitutivnom sednicom, na njegovo mesto doći će kandidat liste Saveza vojvođanskih Mađara.

Podsetimo, poslednji rok za održavanje ove sednice je 5. decembar.

Zajecaronline/J.V.

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