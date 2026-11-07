Besplatni pregled dojki na ABUS ultrazvučnom uređaju od 5. novembra na Petrovaradinu

Dom zdravlja Novi Sad saopštio je danas da će vozilo sa ABUS ultrazvučnim uređajem za skrining dojke. U nastavku projekta preventivnih pregleda, biti u Petrovaradinu od 5. novembra.

Besplatni ultrazvučni pregledi dojki žena od 38 do 43 godine. Mogu se prijaviti i žene mlađe od 38 godina ako žele, se realizuju u vozilu sa ABUS ultrazvučnim uređajem koje će biti parkirano ispred objekta zdravstvene stanice u Petrovaradinu.

Savetujemo sve naše sugrađanke koje žele da obave ovu vrstu pregleda da nastave i dalje da se prijavljuju s obzirom da je projektom predviđen ponovni dolazak na već ranije posećena mesta.

Prijava se može obaviti preko sajta doma zdravlja Novi Sad. U odeljku “Bori se kao žena”. Kao i direktno na telefon 064 80 88 030. Termin pregleda će biti blagovremeno saopšten sa ovog istog broja. Raspored dolaska vozila na pojedine lokacije u gradu i prigradskim naseljima biće objavljen u medijima i istaknut na sajtu doma zdravlja Novi Sad.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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