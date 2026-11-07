VJT najavio žalbu na presudu zaposlenima u KPZ Padinska Skela

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu najavilo je danas da će se žaliti na prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu koja je objavljena 6. novembra, a u odnosu na petoro zaposlenih u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, povodom optužbe da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi u vezi sa smrću oštećenog S. B. 4. februara 2024. godine godine.

Tužilaštvo je zadovoljno osuđujućim delom presude zbog izrečenih efektivnih kazni zatvora prema dvoje okrivljenih, ali ne i visinom izrečenih kazni, navodi se u saopštenju VJT.

Po prijemu pisanog otpravka presude, tužilaštvo će uložiti žalbu u zakonskom roku i tražiti povećanje izrečenih kazni, kao i preinačenje presude u oslobađajućem delu imajući u vidu posledicu nesavesnog postupanja okrivljenih lica, a to je smrt oštećenog.

Prvostepenom presudom zbog izvršenja krivičnog dela nesavestan rad u službi lekarka Vesna S. osuđena je na kaznu zatvora od dve godine i šest meseci, a pripadnik Službe za obezbeđenje, vođa smene Slađan K. na kaznu zatvora od jedne godine i šest meseci.

Trojica komandira Dušan K, Stefan P. i Zoran K. su oslobođeni od optužbe, navodi se u saopštenju.

U kaznu zatvora im je uračunato vreme provedeno u pritvoru i u kućnom pritvoru.

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.