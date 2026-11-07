Neverovatni prizori na Havajima: Kilauea ponovo eruptira, lava šiklja 90 metara uvis

Vulkan Kilauea na Havajima započeo je juče svoju 56. epizodu izbacivanja lave u vidu fontana, pri čemu su mlazovi dosezali visinu od procenjenih 91 metara iznad otvora, navodi Američki geološki zavod (USGS).

Prema podacima USGS-a, najnovija faza erupcije počela je u 12:10 sati po lokalnom vremenu unutar kaldere na vrhu vulkana, koja se nalazi u Nacionalnom parku Havajski vulkani.

Ovoj epizodi prethodili su dani povremenog prskanja lave, stvaranja niskih fontana i izlivanja lave iz kompleksa eruptivnih otvora.

Neverovatni prizori na Havajima: Kilauea ponovo eruptira, lava šiklja 90 metara uvis

Iz Zavoda su naveli da su vetrovi u području erupcije puhali sa severoistoka, noseći potencijalno vulkanske gasove i materijal prema jugozapadu, uglavnom unutar zatvorenog dela nacionalnog parka. Epizode izbacivanja lave u vidu fontana obično traju 12 sati ili kraće, ali pepeo može ostati u zraku duže, ovisno o vetru i vremenskim prilikama, dodali su.

View this post on Instagram A post shared by Federalnaba (@federalnaba)



Kilauea, poznat kao najmlađi i najaktivniji vulkan na Havajima, eruptira gotovo neprekidno još od 1983. godine. Smatra se jednim od najdinamičnijih i najpomnije praćenih vulkana na svetu.

Zaječaronline/federalna.ba/AA/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.