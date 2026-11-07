Studenti zahtevaju istragu: Vučić, Šarić i Belivuk u Skaj prepiskama

Studenti u blokadi pozvali su vrhovnu javnu tužiteljku Zagorku Dolovac i tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića da pokrenu postupke zbog objavljenih Skaj poruka i ispitaju navodne veze Aleksandra Vučića sa kriminalnom grupom Darka Šarića i Veljka Belivuka.

Studenti su u objavi na Instagramu naveli da, uprkos informacijama od javnog značaja iz teksta portala Radar od 22. oktobra, nadležna tužilaštva još nisu pokrenula postupke.

Pozvali su Zagorku Dolovac da odredi nadležnog tužioca za predistražni postupak radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti Aleksandra Vučića. Od Mladena Nenadića zatražili su da formira predmet protiv svih pojedinaca koji su, kako navode, učestvovali u poduhvatu i da prikupi potrebnu dokumentaciju.

Osvedočili su se i na hapšenje Marka Krička, koje povezuju sa prijavom Veselina Milića iz jula 2026. godine.

Studenti zahtevaju istragu: Vučić, Šarić i Belivuk u Skaj prepiskama

„Ohrabrujemo ih da dalje postupaju po zakonu i da ne osećaju pritisak, ali i da moraju da snose odgovornost kako po pitanju ovog slučaja, tako i po pitanju drugih slučajeva koji impliciraju krivičnu odgovornost Veselina Milića“, naveli su studenti.

Posebno su istakli značaj Skaj prepiski koje se, prema njihovim navodima, nalaze u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a dobijene su od Evropola nakon što je agencija prosledila poruku Evrodžasta.

Francuski nadležni organi obavestili su MUP da od 1. decembra 2026. godine više neće prihvatati zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć kojima se traže podaci iz aplikacije Sky ECC za sudske postupke, bilo putem Evrodžasta ili diplomatskim kanalima.

Svi zahtevi primljeni do tog datuma biće izvršeni.

Zbog toga su pozvali MUP da hitno odredi odeljenje unutar Uprave kriminalističke policije koje će se baviti istragom prepiski i dostavljanjem dokumentacije nadležnom tužilaštvu. Apelovali su na tužilaštvo da bez pritisaka sprovede istragu i utvrdi eventualnu krivičnu odgovornost bivših državnih funkcionera.

Na kraju su se obratili aktuelnim rukovodiocima i vršiocima funkcija u državnim institucijama. Pozvali su ih da ne podležu pritiscima političkih stranaka ili pojedinaca i da posao obavljaju u skladu sa Ustavom i zakonom.

„Iako se trenutne poluge moći nalaze i dalje u rukama Srpske napredne stranke, predaja vlasti Studentskoj listi je neminovna. U ovom tranzicionom periodu, neophodno je apelovati na trenutne vršioce funkcija u državnim institucijama da ne podležu pod pritisak jedne političke partije ili pojedinca, da ne osećaju strah jer rade svoj posao i da ne smeju biti saučesnici u destabilizaciji države i izazivanju panike kod građana, da imaju pun mandat, a pred sobom Ustav i zakon koji moraju poštovati“, poručili su studenti.

Zajecaronline/J.V.

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